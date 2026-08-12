Papa reza por afectados del terremoto de Colombia y agradece labor de socorristas

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Leon XIV ofreció este miércoles sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia «y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia» y expresó su agradecimiento a los que realizan tareas de búsqueda y asistencia.



«Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales», afirmó el papa en la audiencia general, durante el saludo a los fieles en español.



Y agregó: «mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia».



También expresó su «gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas», dijo el pontífice en español.



León XIV ya había expresado este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia en un telegrama que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió a nombre del pontífice al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa.



En este mensaje se decía que León XIV está «vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto».



Asimismo, pidió que se transmita el sentido pésame «a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos» y de igual modo, «asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados».



El papa pide que, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, «el Señor derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana».



El terremoto de magnitud 7,4 ha dejado por el momento al menos dos centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

EFE

