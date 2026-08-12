Bombardeo en Catatumbo deja 2 presuntos miembros del ELN muertos y campesinos heridos

BOGOTÁ.- Dos presuntos guerrilleros murieron y al menos tres campesinos resultaron heridos en un bombardeo ejecutado en la madrugada de este martes contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, informó la Defensoría del Pueblo.



«Entre las personas heridas se encuentran tres civiles campesinos, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy», señaló la Defensoría en un comunicado, en el que indicó que sus equipos en la zona acompañan a los afectados.



El organismo señaló que el bombardeo tuvo lugar en la aldea El Sinaí, en el municipio de San Calixto, que hace parte de la región del Catatumbo -fronteriza con Venezuela-, una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.



Según la Defensoría, los hechos también provocaron desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra, donde las autoridades verifican la situación.



El Ministerio de Defensa agregó que también murieron «dos presuntos integrantes de esta organización (ELN) en el desarrollo de las operaciones militares», en las que las autoridades incautaron 1,5 toneladas de explosivos y material de guerra.



El bombardeo es el primero realizado durante el Gobierno del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien en la medianoche del lunes anunció que había terminado una reunión con la cúpula militar en la que había ordenado una operación que, según afirmó, traería «muy buenas noticias para el país».



De la Espriella anunció tanto en su discurso de investidura como antes de posesionarse una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales y aseveró que «la opción del diálogo está completamente agotada», en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales emprendidas por varios de sus antecesores.



Durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), las Fuerzas Militares ejecutaron 25 bombardeos. Para sus primeros 90 días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales.

EFE

