Cañicultores de Portuguesa piden ayuda para cumplir con el traslado de los cultivos

CARACAS.- El bloque de cañicultores del sur del estado Portuguesa aseguró que las fallas eléctricas y de internet constantes, así como la ubicación remota de varias fincas son algunas de las dificultades con las que tienen que lidiar para conseguir una guía sobre la cual movilizar sus camiones.

El presidente de la Cooperativa Caña Blanca, Juan Nunes, explicó que «nosotros hemos incrementado la producción a pulmón propio, (pero) necesitamos apoyo de las autoridades y el Gobierno para que podamos seguir funcionando, cumplir con las exigencias diarias del país y para cumplir con las exigencias del cultivo».

Respecto a los requerimientos que necesitan por parte del Ejecutivo nacional, el vocero mencionó fertilizantes y gasoil para que «el pequeño productor pueda acceder a ese tipo de cosas y poder seguir produciendo».

La dirigencia del sector cañicultor instó a las autoridades a que se propicien las condiciones para alcanzar los resultados requeridos en cada zafra con mayor cantidad de materia prima y alto rendimiento.

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