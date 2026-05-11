Diputada Rosa León: Reforma a Ley del TSJ permitirá tener un mayor número de sentencias

CARACAS.- La presidenta de la subcomisión sectorial del régimen del sistema de Justicia de la Asamblea Nacional, diputada Rosa León, aseguró que la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, permitirá enfrentar el déficit de casos acumulados por el máximo tribunal del país desde tiempos de la pandemia por coronavirus.

«Se garantiza la consecución de comisiones mixtas y que el número de magistrados en esas comisiones de trabajo va a ser más amplia; al momento está bastante reducida a pesar de que se incorporan los suplentes; eso nos permitiría generar mayor número de sentencias, decisiones que están pendientes, a los fines de garantizar una importante acción», aseguró la parlamentaria en entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio .

Precisó que el proyecto correspondiente, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 5 de mayo, se refiere a aumentar el número de jueces a nivel nacional y en todas las áreas y jurisdicciones.

«Tenemos una deuda que precede a lo que fue la pandemia. En esos años de pandemia hubo retardo proceso de acumulación de casos por la cantidad de tiempo debido a la pandemia», resaltó León.

Unión Radio