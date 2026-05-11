En Táchira denuncian prolongados cortes eléctricos

CARACAS.- Ciudadanos del estado Táchira denuncian que padecen prolongados cortes eléctricos que afectan la economía de quienes ofrecen servicios privados y son sus propios jefes.

Cada día la regulación de carga del sistema eléctrico en Táchira es más prolongado, lo cual afectan a varios rubros, desde pequeñas, medianas y a grandes empresas, pero también a trabajadores privados.

Carmen Zambrano, quien ejerce como enfermera persponal, denuncia que esa regulación perjudica sus labores.

«Son a tres a cuatro horas, a veces hasta seis, yo cuido pacientes a domicilio, la mayoría vive en pisos muy altos y tienen diálisis o tratamientos de quimioterapia, tienen que ser trasladados a los centros de salud y como se trasladan sí los ascensores no sirven», apuntó.

Unión Radio