Candidatos colombianos discuten en redes por un debate presidencial que aún no realizan

BOGOTÁ.- Los candidatos a la Presidencia de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, mantienen una discusión intensa en redes sociales por un debate que aún no se ha realizado por falta de un acuerdo para llevarlo a cabo antes de la segunda vuelta de las elecciones, que se celebra el 21 de junio.

Luego de los resultados de la primera ronda de los comicios, en los que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió 9,6 millones (40,90 %), el debate televisado se puso en el foco de las discusiones.

Un día después de las elecciones del 31 de mayo, Cepeda emplazó a De la Espriella a un debate sobre propuestas y planes de gobierno, algo que él mismo evitó antes de la primera vuelta.

«Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo», le contestó De la Espriella entonces en X.

El intercambio de mensajes entre ambos candidatos, con insultos incluidos, continuó toda la semana sin llegar a ningún acuerdo.

Este lunes, Cepeda le pidió a De la Espriella que «no se esconda detrás de su fórmula vicepresidencial», el economista y exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y lo llamó a concretar el encuentro entre los dos.

«El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros», dijo Cepeda en un comunicado.

Además, el candidato izquierdista recordó que «en todas las democracias del mundo», incluida la colombiana, «los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República».

«No busque quién lo sustituya, quién lo defienda o quién responda por usted. El liderazgo se ejerce dando la cara, asumiendo las propias posiciones y sometiéndolas al escrutinio público», añadió Cepeda.

La respuesta de De la Espriella no tardó en llegar: «Desde octubre te estoy retando a debatir y te escondiste en tu fórmula de guerra de guerrillas: disparar desde donde no se te vea, camuflado detrás de tu tutor, (el presidente Gustavo) Petro, tu jefe; el jefe de la mafia y de los criminales que obligaron a votar por ti en primera vuelta y que ahora amenazan a quienes pretenden votar por mí en segunda».

El candidato de ultraderecha había convocado a Cepeda a un debate organizado por la revista Semana este martes a las 19:00 hora local (00:00 GMT), que finalmente no fue aceptado por el izquierdista.

En contraposición, Cepeda le pidió el sábado a las gerencias de los canales privados RCN y Caracol y a la televisión pública RTVC que organicen un debate entre él y el ultraderechista, una decisión sujeta al alcance que tienen esos medios.

EFE