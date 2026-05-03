Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta promueve la reactivación del sector construcción

CARACAS.- La directiva de la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta apuntó que aunque el mercado secundario de compra y venta de inmuebles usados ha mostrado señales de rehabilitación, el mercado primario se mantiene estancado.

«Solicitamos que se reactive el sector construcción para que de la mano con el sector inmobiliario, podamos reactivar todo lo que es la parte de viviendas, de todo lo que tiene que ver con locales comerciales y poder reactivar ese mercado primario que tanta falta nos hace«, manifestó Luis Alejandro Fermín, presidente del gremio en la región.

A través de la Cámara Nacional que agrupa al gremio inmobiliario, Fermín solicitó ante la Asamblea Nacional la revisión de leyes básicas como la del deudor hipotecario, de arrendamiento y de estafas inmobiliarias.

Unión Radio