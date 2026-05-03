domingo, mayo 3, 2026
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Irán estudia la respuesta de EEUU a la propuesta para poner fin a la guerra

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Irán anuncia que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán. Foto: Cortesía
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TEHERÁN.- Irán confirmó este domingo que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

EFE

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