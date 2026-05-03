León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano tras su choque con Trump, según medios

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que se produce un mes después del desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La reunión en el Vaticano está prevista para este jueves, según adelantan medios italianos, señalando fuentes de la Santa Sede.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un choque a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a la guerra en Irán.

Hace un mes, el 7 de abril, el papa tachó de «inaceptable» la amenaza del presidente estadounidense de acabar con «toda una civilización» en su guerra contra Teherán, a lo que Trump respondió llamándole «débil» y «pésimo en política exterior».

Una semana después, León XIV zanjó el desencuentro asegurando no temer a la Administración Trump ni tener algún interés en debatir con el mandatario, avanzando su intención de seguir predicando la paz.

«No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz», dijo en el primer día de su viaje a África.

El jefe de la diplomacia estadounidense volará a Roma para, además de otros previsibles compromisos en la capital italiana, reunirse con el papa compatriota y tratar de apuntalar la relación entre Washington y el Vaticano.

No será la primera vez que se vean sino que ya el 19 de mayo de 2025 León XIV se reunió con Rubio y el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado.

Precisamente el próximo viernes 8 de mayo se cumplirá el primer aniversario de la elección de Prevost, una jornada que celebrará visitando el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, cerca de Nápoles (sur).

EFE