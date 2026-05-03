Caraqueños afirman que ajuste del ingreso mínimo integral no cubre necesidades familiares

CARACAS.- Habitantes de Caracas consultados afirmaron que el nuevo ingreso mínimo integral no es suficiente para satisfacer los requerimientos familiares, por lo que esperan devengar montos equivalentes a la canasta básica.

«Yo digo que debería de ser, más o menos, 800 dólares para los activos y que paguen 700 para los jubilados«, refirió Maribel Centeno.

Por su parte, Reinaldo Gutiérrez, ciudadano encuestado, precisó que el reajuste fue positivo, pero no suficiente. «De verdad que cada venezolano necesita un sueldo muy específico para cada momento que uno pasa«, expresó.

Algunas de las personas entrevistadas señalaron que los bonos no tienen incidencia en las prestaciones sociales, por lo que aspiran nuevos anuncios con cambios salariales. Además, manifestaron incertidumbre por la situación de los empleados privados.

«Yo trabajo en un privado, o sea a mi no me aumentan. Lo que yo gano, lo gano es para pagar, todo está caro» dijo Sandra Flores.

Los ciudadanos consultados también esperan la aprobación de fondos para mejorar los sistemas de salud y educación.

Unión Radio