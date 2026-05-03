Especialistas advierten sobre aumento de patologías coronarias

CARACAS.- La cardióloga, Gloria Hernández, señaló que consultas recientes reflejaron un aumento en pacientes que presentan síntomas como palpitaciones y enfermedades coronarias diversas.

«Las causas por las que acuden a nuestra consulta son palpitaciones por trastorno del ritmo, las enfermedades coronarias como lo son la aterosclerosis, que puede producir un infarto, los trastornos desde el punto de vista de la dislipidemia, colesterol y trigliceridos alterados«, aseveró.

Exhortó a quienes padezcan síntomas o patologías cardiovasculares a llevar un estilo de vida saludable y cuidar su alimentación.



Según Hernández, nuevos estudios reflejan una conexión entre el intestino y el corazón, la microbiótica juega un papel relevante al revelar hallazgos importantes del corazón, por lo que es fundamental acudir a un especialista.

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