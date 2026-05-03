Al menos cinco muertos y once heridos en nuevos bombardeos israelíes contra el Líbano

EL CAIRO.- Al menos cinco personas murieron, entre ellos dos sirios y un egipcio, y otras once resultaron heridas en nuevos bombardeos israelíes contra distintas localidades del sur del Líbano, que se suman a más de las 2.600 víctimas mortales de la ofensiva militar israelí en el país mediterráneo en dos meses.

Según fuentes oficiales libanesas, un ataque aéreo contra la localidad de Al Maalia, en el sur de Tiro, provocó la muerte de dos obreros sirios y un egipcio, mientras que en Haris, en Nabatieh, una persona perdió la vida en un proyectil que impactó en su motocicleta.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó por su parte en un comunicado de que «un ataque israelí contra la localidad de Arab Salim, en Nabatieh, dejó un mártir y tres heridos, entre ellos un niño».

Indicó, asimismo, que cinco personas resultaron heridos en ataques similares contra la población de Srifa, en Tiro, entre ellos cuatro paramédicos de la Autoridad Sanitaria, quienes resultaron heridos en un ataque cerca de su centro».

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, aseguró que otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración en un ataque contra Safad al Batikh, también en Nabatieh, e informó de bombardeos y demoliciones en otras varias localidades de la parte meridional del territorio libanés.

Israel ha intensificado sus ataques contra lo que asegura que son infraestructuras del grupo libanés chií Hizbulá en distintas localidades libanesas desde que esa agrupación empezó a principio de marzo a lanzar proyectiles contra Israel en apoyo a Irán en su guerra con Estados Unidos e Israel.

Esos bombardeos y la ofensiva terrestre del Ejército israelí se ha recrudecido pese al alto el fuego anunciado por EE.UU., que entró en vigor el 17 de abril, con el fin de avanzar en las negociaciones de paz entre los dos países.

EFE