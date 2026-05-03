Un hombre falleció en Yaracuy tras recibir una descarga eléctrica

CARACAS.- Un comerciante del estado Yaracuy murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras laboraba en el Parque de Exposiciones Severiano Giménez, ubicado en el municipio San Felipe. El hecho se produjo durante la tarde de este sábado.

El ciudadano fue identificado como Franklin Roberto Prieto, de 25 años. Según los reportes, el joven se encontraba en su puesto de comida rápida cuando recibió la descarga letal.

Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Felipe, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Tras el suceso, autoridades locales emitieron un comunicado lamentando la pérdida del joven emprendedor. Asimismo, informaron que se realizó una inspección técnica en el parque para evaluar las condiciones de seguridad tras el accidente.

Unión Radio