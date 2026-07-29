Migración posterremotos: ¿Representa un riesgo para las familias afectadas?

CARACAS.- La abogada especialista en asuntos migratorios, María Montoya, consideró que es un riesgo la migración de todas las personas que hayan sido afectadas o no por el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, porque en este caso se trata de ciudadanos que no tienen un inmueble en el país para poder regresar.

«Digamos que la perspectiva nuestra no es alentadora dadas las circunstancias, puesto que todo lo que ha sido la catástrofe ocurrida en el país, no alienta a las personas a salir del país, pero sí a movilizarse. Primigeniamente, internamente dentro del país, porque hemos tenido informe de personas que son de La Guaira y se han dirigido hacia, Lara, Táchira y Zulia. Pero hay otras personas que nos han contactado porque tienen familias en el extranjero y están buscando información para moverse dentro de su círculo más cercano. Esto no resulta ser alentador, porque las circunstancias nuevamente ponen al venezolano en esto», expresó.

María Montoya

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Montoya señaló que si hay un desplazamiento interno, lo más probable es que Distrito Capital sea el estado al cual acudan las víctimas de la tragedia; y si recurren al exterior, Colombia sería el destino de muchos.

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