Partido Unión y Cambio plantea agilizar reapertura de consulados

CARACAS.- Desde el partido Unión y Cambio instan a la revisión de las embajadas y consulados que tiene Venezuela y dar sobre todo atención a los ciudadanos que requieren esta conexión legal en el país.

“No podemos olvidar que existe una gran diáspora venezola que la propia Organización de Naciones Unidas puede ascender hasta ocho millones de venezolanos en situación de migrantes y creemos que es importante darle atención. La merecen, es su derecho tener atención en distintas materias consulares, pero también frente a una eventual elección que se pueda llevar adelante, que es la gran aspiración de la gran mayoría de venezolanos, tienen que tener donde inscribirse”, expresó el dirigente Giulio Cellini.

Por otra parte propusieron la reinserción de Venezuela en la comunidad de naciones.

“A través del reingreso en el sistema interamericano de DDHH, que Venezuela abandonó como un mecanismo para mantenerse al margen de cualquier tipo de control jurisdiccional internacional. Eso es absolutamente impropio y no va compaginado con la visión que el Estado venezolano ha tenido por décadas, y también por supuesto reintegrarse en la Organización de Estados Americanos que es nuestra organización natural”, enfatizó Cellini.

Unión Radio