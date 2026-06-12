Irán y EEUU tienen «casi finalizado» un «memorando de entendimiento»

Irán asegura que la parte principal del texto del «memorando de entendimiento» con Estados Unidos se encuentra desde ayer «casi finalizada», aunque cuestiones como el tema nuclear o el levantamiento de sanciones se negociarán en otro acuerdo futuro, por lo que no se trataría de un acuerdo final.

El medio oficial IRNA aseguró este viernes que el texto que ayer el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo que estaba «casi finalizado» no es el que especulan los medios, sino que se basa en los 14 puntos que impone Teherán y es solo «un memorando de entendimiento», pues seguirían negociando el «acuerdo final».

«En cuanto al texto, sus partes principales están casi finalizadas», dijo ayer Bagaei, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que acababan de alcanzar «un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán» y que quedaba «la formalización de los documentos, lo cual debería completarse en los próximos días».

En ese sentido, IRNA enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas. De ese modo, lo firmado ahora por Estados Unidos e Irán no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.

EFE