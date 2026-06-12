Legalización y apostilla de más de 100 documentos del Saren se hará vía digital

CARACAS.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la legalización y posterior solicitud de apostilla de 153 tipos de documentos emitidos por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se hará totalmente por la vía digital.
De acuerdo con la Cancillería, la plataforma tecnológica instalada permite la simplificación de trámites y la eliminación de la burocracia en el proceso para obtener estos documentos, ya que los interesados en hacer la apostilla de documentos no tienen que ir a las sedes consulares o diplomáticas para llevarlos a cabo, sino que a través de https://tramites.saren.gob.ve pueden realizarlos.
Desde el jueves 11 de junio ya no están atendiendo presencialmente en las oficinas y, si tiene alguna cita programada, la misma queda sin efecto y deberá hacer el proceso vía web. Sin embargo, aclara que cualquier otro documento que no tenga que ver con el Saren sí requiere que acuda de forma presencial.
La lista detallada de los 153 documentos incluidos en esta nueva modalidad 100% digital, organizados por categoría, se especifican a continuación:
Registro Civil, Nacimientos, Matrimonios y Defunciones
- Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción (emitidas por Registro Civil u otros entes).
- Copias Certificadas de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
- Certificación de Nacido Vivo.
- Justificativo de Unión Estable de Hecho (Registro Civil o Notaría).
- Disolución de Unión Estable de Hecho (Registro Civil o Tribunales).
- Aclaratorias y Rectificaciones de Actas (Nacimiento, Matrimonio, Defunción).
- Inserciones de Actas (Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Naturalización, Reconocimiento).
- Constancias de Viudez, Soltería, Residencia y Fe de Vida.
- Certificado de Solvencia de Sucesiones (Registro Civil o Registro Principal).
- Declaratoria de Nacionalidad / Certificación de No Naturalizado / Renuncia de Nacionalidad.
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Documentos Notariados y Poderes
- Poderes (Notaría, Registro Público o Registro Mercantil).
- Revocatorias, Renuncias y Sustituciones de Poderes.
- Contratos, Adendum y Revocatoria de Contratos.
- Declaraciones Juradas y Declaraciones de Voluntad.
- Autorizaciones de viaje para Niños, Niñas y Adolescentes (Notaría).
- Capitulaciones Matrimoniales (Notaría o Registro Público).
- Compra-Venta de Bienes Muebles e Inmuebles / Opciones de Compra-Venta.
- Cesiones Onerosas / Donaciones / Dación en Pago.
- Fianzas / Fideicomisos / Garantías.
- Invitaciones a Extranjeros / Traducción Pública.
- Declaración de no poseer vivienda.
Asuntos Judiciales, Sentencias y Tribunales
- Sentencias de Divorcio (Tribunales, Registro Principal o Registro Público).
- Copias Certificadas de Sentencias de Divorcio y Separación de Cuerpos.
- Reconstrucción de Expediente de Divorcio.
- Sentencias y Decretos de Adopción (Tribunales, Registro Civil o Registro Principal).
- Copias Certificadas de Decretos de Adopción.
- Sentencias de Herederos Únicos y Universales (Tribunales o Registro Principal).
- Justificativo de Únicos y Universales Herederos / Participación y Liquidación Hereditaria.
- Sentencias de Autorización de Viaje (Tribunales o Registro Principal).
- Sentencias de Ejercicio Unilateral de Patria Potestad (Tribunales o Registro Principal).
- Autorizaciones de Representación Judicial o en el Extranjero.
- Cambio de Residencia Internacional / Colocación Familiar.
- Tutela (Tribunales o Registro Público) / Copia Certificada de Sentencia de Interdicción.
- Sentencias Definitivas, Interlocutorias y de Homologación.
- Medidas Preventivas de Custodia / Medidas Cautelares de Embargo.
- Acciones Mero Declarativas / Inspecciones Judiciales / Edictos / Carteles de Citación.
- Impugnación de Reconocimiento / Impugnación e Inquisición de Paternidad.
- Inhabilitación de Adulto / Sentencias de Sobreseimiento.
- Cartas Rogatorias / Extradiciones.
Sector Mercantil, Empresas y ONG
- Actas Constitutivas y de Asamblea de Sociedades Mercantiles (Registro Mercantil).
- Expedientes de Sociedades Mercantiles / Factores Mercantiles / Solicitud de Agregado.
- Certificación de Estados Financieros de Sociedades Mercantiles.
- Actas Constitutivas y de Asamblea de Organizaciones Civiles Privadas – ONG (Registro Público).
- Copias Certificadas de Actas Constitutivas y de Asamblea (Asociaciones, Sociedades, Fundaciones en Registro Principal).
- Copias Certificadas de Corporaciones de Carácter Privado y Sociedades Civiles.
Registro Público e Hipotecas
- Liberación y Cancelación de Hipotecas (Registro Público o Notaría).
- Renuncia de Herencia (Registro Público o Notaría).
- Testamentos (Registro Público o Notaría).
- Ventas inscritas en Registro Público.
- Aclaratorias inscritas en Registro Público.
Sector Educativo
- Copia Certificada de Título Universitario (Inscrito en Registro Principal).