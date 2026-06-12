Onda tropical N°13 llegará al país en las próximas horas

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 12 se desplaza sobre el occidente del país y que la onda tropical número 13 tocará suelo venezolano durante las próximas horas.

Según el pronóstico, para este viernes se esperan cielos nublados con precipitaciones o chubascos en algunas zonas del país.

Las lluvias se registrarán en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, norte de Táchira y sur del Zulia.

El Inameh indicó que algunas lluvias y lloviznas se presentarán en zonas de Miranda, Portuguesa, Barinas y oeste de Falcón.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio