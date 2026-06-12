viernes, junio 12, 2026
- Publicidad -

#EnFotos Nacen dos león blanco en el zoológico de Las Delicias en Aragua

País
Updated:
- Advertisement -

CARACAS.- El Zoológico de Las Delicias de Maracay, en el estado Aragua, infomó el nacimiento de dos cachorros de león de Timbavati, una subespecie también clasificada como león blanco. 

Con inmensa alegría y orgullo, anunciamos el nacimiento de dos cachorros de León de Timbavati (panthera leo melanochaita), lo que representa una valiosa adición a nuestros esfuerzos de conservación”.

Los cachorros nacieron en perfecto estado y sin complicaciones «ambos cachorros presentan una buena condición corporal, aunque hay una diferencia de 400 gramos entre ellos, lo que nos lleva a monitorear su peso diariamente«.

Las crías de León blanco de Timbavati son hijos de la leona Camatagua.

Foto: zoológico de Las Delicias
Foto: zoológico de Las Delicias
Foto: zoológico de Las Delicias
Foto: zoológico de Las Delicias
Foto: zoológico de Las Delicias
Foto: zoológico de Las Delicias

Lea también: Fujimori mantiene una ventaja de 0,006 % sobre Sánchez con el 98,25 % de votación en Perú

Unión Radio

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos