EnFotos Nacen dos león blanco en el zoológico de Las Delicias en Aragua

CARACAS.- El Zoológico de Las Delicias de Maracay, en el estado Aragua, infomó el nacimiento de dos cachorros de león de Timbavati, una subespecie también clasificada como león blanco.
“Con inmensa alegría y orgullo, anunciamos el nacimiento de dos cachorros de León de Timbavati (panthera leo melanochaita), lo que representa una valiosa adición a nuestros esfuerzos de conservación”.
Los cachorros nacieron en perfecto estado y sin complicaciones «ambos cachorros presentan una buena condición corporal, aunque hay una diferencia de 400 gramos entre ellos, lo que nos lleva a monitorear su peso diariamente«.
Las crías de León blanco de Timbavati son hijos de la leona Camatagua.
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