EnFotos Nacen dos león blanco en el zoológico de Las Delicias en Aragua

CARACAS.- El Zoológico de Las Delicias de Maracay, en el estado Aragua, infomó el nacimiento de dos cachorros de león de Timbavati, una subespecie también clasificada como león blanco.

“Con inmensa alegría y orgullo, anunciamos el nacimiento de dos cachorros de León de Timbavati (panthera leo melanochaita), lo que representa una valiosa adición a nuestros esfuerzos de conservación”.

Los cachorros nacieron en perfecto estado y sin complicaciones «ambos cachorros presentan una buena condición corporal, aunque hay una diferencia de 400 gramos entre ellos, lo que nos lleva a monitorear su peso diariamente«.

Las crías de León blanco de Timbavati son hijos de la leona Camatagua.

Foto: zoológico de Las Delicias Foto: zoológico de Las Delicias Foto: zoológico de Las Delicias Foto: zoológico de Las Delicias Foto: zoológico de Las Delicias Foto: zoológico de Las Delicias

Lea también: Fujimori mantiene una ventaja de 0,006 % sobre Sánchez con el 98,25 % de votación en Perú

Unión Radio