Cabello: Esperamos que el sector de la oposición presente en el diálogo mantenga su palabra

CARACAS.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que un tema fundamental en el proceso de diálogo que mantiene la delegación del Gobierno con la de los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 es el mantenimiento y el cumplimiento de la palabra.

«¿Qué espera uno de sentarse con este sector? Primero, que mantengan su palabra. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. No sé si el de ellos es un equipo o pueden constituirse en un equipo para discutir lo que está en la agenda, pero nosotros vamos con una política coherente y una propuesta y nuestra palabra va y se cumple», expresó Cabello en la tradicional rueda de prensa del partido de los días lunes.

El dirigente ratificó el apoyo al equipo que representa al Gobierno, al que calificó de extraoordinario.

«Acompañamos ese espacio que se abre, ojalá que aquellos sectores que se han negado a hablar, a conversar, a sumarse, o que simplemente van al diálogo solo para estar ahí y cuando toca firmar desaparecen, recuerden Santo Domingo», dijo Cabello.

Unión Radio