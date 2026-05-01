Autoridades de Yaracuy realizaron jornada de atención especial para pacientes oncológicos

CARACAS.- El gobernador del estado Yaracuy, Leonardo Intoci, realizó una jornada de atención especial para pacientes oncológicos, que estuvo orientada a garantizar el acceso de los pacientes a los tratamientos de alta complejidad.

En este sentido, los beneficiarios recibirán su ciclo de radioterapia en un centro de salud privado en Barquisimeto, estado Lara, mientras que el dirigente político subrayó la importancia de este convenio para brindar respuesta oportuna a quienes luchan contra esta patología.

«Iniciamos la atención de nuestros pacientes con sus sesiones de radioterapia, 14 específicamente, el día de hoy. Esto representa la calidad de vida con que nosotros, con la mayor voluntad y las mejores intenciones, queremos darle a cada uno de estos pacientes de los diferentes municipios del estado Yaracuy», explicó.

Este abordaje es coordinado por las autoridades de salud y el despacho de la gobernación, quienes esperan incrementar de forma progresiva el número de pacientes atendidos con el fin de combatir una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial.

Lea también: Venezuela conmemora el Día del Trabajador con la mirada puesta en la resiliencia

Unión Radio