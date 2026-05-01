Venezuela conmemora el Día del Trabajador con la mirada puesta en la resiliencia

CARACAS. – Este 1 de mayo, Venezuela se une a la conmemoración mundial del Día Internacional del Trabajador, una fecha que en el contexto nacional cobra un significado especial al resaltar la capacidad de adaptación y la voluntad de superación de la fuerza laboral venezolana en todos sus sectores en medios de diversos desafíos económicos y sociales.

Profesionales, obreros, médicos, emprendedores y trabajadores independientes son algunos de los millones de protagonistas que buscan reivindicar el valor del trabajo digno como principal motor de reconstrucción socia del país.

Este día se celebra en memoria de los «Mártires de Chicago» de 1886, quienes iniciaron huelgas por la jornada laboral de 8 horas. Es una jornada global de reivindicación de derechos laborales y un día festivo en la mayoría de los países.

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