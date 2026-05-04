Autoridades de Colombia documentan 200 casos de acoso laboral y sexual en medios

BOGOTÁ.- Las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de Colombia a seis medios de comunicación del país documentaron al menos 200 casos de acoso laboral y sexual, en medio de una creciente ola de denuncias que ha sacudido al periodismo nacional en las últimas semanas.

El informe, divulgado por el movimiento Yo Te Creo Colega, recoge los hallazgos de visitas realizadas entre marzo y abril en las redacciones de Caracol Televisión, RCN Televisión, RTVC Sistema de Medios Públicos, Canal Capital, Canal 13 y Red+ Noticias y evidencia 142 casos de acoso laboral y 58 de acoso sexual.

El mayor número de casos se registró en Caracol Televisión, con 78 reportes (64 por acoso laboral y 14 por acoso sexual), en ese canal que a finales de marzo encabezó la controversia tras la salida «por mutuo acuerdo» de uno de sus presentadores y el despido de otro, luego de que se hicieran públicas denuncias de presunto acoso.

A Caracol le siguen RCN Televisión, con 52 casos (39 laborales y 13 sexuales), mientras que Red+ suma 24, RTVC 20, Canal Capital 16 y Canal 13 un total de 10.

El Ministerio advirtió un «patrón reiterado de violencia o acoso», y señaló que, aunque existen protocolos, «no funcionan» para prevenir o sancionar los casos.

Como parte del proceso, el Ministerio instaló códigos QR en las sedes de los medios para facilitar las denuncias, una medida que permitió identificar situaciones que, según el informe, permanecían ocultas o no tramitadas por canales internos.

Entre las fallas, el informe señala que hechos de violencia sexual se tratan como «conflictos de convivencia», hay casos que se cierran «por disculpas, acuerdos, recomendaciones, talleres o compromisos» que «no sustituyen la investigación de autoridades competentes», y «falta de trazabilidad» en las denuncias.

EFE