jueves, julio 23, 2026
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Así se cotiza el dólar este #23Jul

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CARACAS.- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que este miércoles 22 de julio el dólar se cotiza en Bs 737,88 mientras que el euro tendrá un valor equivalente en Bs 841,84.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el organismo financiero especificó que este esquema de cambio es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

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