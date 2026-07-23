Repsol espera recibir cuatro barcos con crudo de Venezuela en lo que queda de año

MADRID.- La energética española Repsol prevé recibir cuatro barcos con crudo procedente de Venezuela en lo que queda de año, de los cuales uno servirá para financiar el 10 % del incremento de la producción de gas y tres para monetizar la producción actual.

Se sumarán al primer barco que llegó a España el pasado mayo como pago por el gas que Repsol produce en el activo Cardón IV -operado de forma conjunta con la italiana ENI y que sirve para abastecer a las plantas de generación eléctrica del país sudamericano- informó este jueves la compañía en la nota de sus resultados semestrales.

Hasta junio, la producción en Venezuela se ha mantenido en línea con la registrada en el mismo periodo de 2025, y ni los activos ni los empleados de la energética española se han visto afectados por el terremoto que asoló el país y que llevó a la compañía a movilizar aviones y gestionar contenedores con ayuda.

Exposición patrimonial y provisiones

Según el anexo del informe financiero remitido al mercado, la exposición patrimonial total de Repsol en Venezuela asciende a 361 millones de euros a cierre de este junio -frente a los 276 millones a 31 de diciembre de 2025-, e incluye las cuentas a cobrar con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En total, como deuda pendiente de cobro (incluyendo intereses de mora, totalmente provisionados), existen cuentas comerciales con PDVSA por 4.080 millones de euros (las provisiones son de 3.295 millones) y financiación otorgada por importe de 1.036 millones (provisiones de 622 millones).

En el marco de la licencia general emitida por la Administración estadounidense, Repsol firmó en el semestre tres acuerdos con el gobierno venezolano y PDVSA para aumentar la producción de gas natural y de petróleo.

El primero para reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV y definir los mecanismos de pago, incluyendo la asignación progresiva de cargamentos de crudo, y el segundo permite a Repsol retomar el control de las operaciones en el activo de Petroquiriquire, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago.

El tercer acuerdo permitirá evaluar la posibilidad de desarrollar el área de Horcón, ubicada al sureste del Lago Maracaibo, y se manifiesta la intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas en la costa.

Mantiene los escenarios de riesgo

El documento recuerda el cargamento ya recibido por Repsol en España, que dio lugar a cobros efectivos y a la correspondiente reducción del riesgo de crédito asociado a la facturación reciente. Sin embargo, continúan las restricciones regulatorias y la incertidumbre del entorno geopolítico.

Por ello, la energética española decidió no modificar los escenarios de riesgo previstos al cierre del año pasado, visto que la «inestabilidad y la incertidumbre se mantienen en el país».

Ante este contexto, Repsol «sigue de cerca» la evolución política e institucional de Venezuela, manteniendo un contacto directo con las Administraciones estadounidense y venezolana, para adecuar el alcance de sus actividades autorizadas al desarrollo energético del país y respetando la normativa internacional de sanciones.

Lea también: Hospital de campaña español culminó misión en Venezuela tras atender a 3.500 pacientes

EFE