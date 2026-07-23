Se estiman lluvias en varias zonas del país este jueves

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé eventos nublados asociados a precipitaciones variables y actividad eléctrica en varias localidades del país durante este jueves.

A través de las redes sociales indicó que las lluvias se presentarán en Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, los Andes y Zulia.

El Inameh estima precipitaciones de menor intensidad en Bolívar, Guárico, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua y La Gran Caracas en el transcurso del día.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio