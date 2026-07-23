Zapatero dice que no habló con nadie del Gobierno español sobre el rescate de la aerolínea

MADRID.- El expresidente del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este jueves, en su primera entrevista desde que fue imputado judicialmente, que no habló con nadie del Gobierno sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, defendió de nuevo su inocencia y que las joyas encontradas en su caja fuerte fueron «un regalo de cortesía personal«.

«No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno ni de ninguna autoridad pública; no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra«, dijo en una entrevista este jueves en la televisión pública española (TVE) Zapatero, primer presidente de la historia reciente de España imputado en un caso de corrupción por siete delitos relacionados con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

El expresidente socialista desmintió así lo dicho por el empresario Julio Martínez en su escrito presentado este lunes al juez del caso en el que alegó que Zapatero estaba «puntualmente informado» de «todos los pasos que se iban dando» en el préstamo público de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra obtuvo en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia.

Rodríguez Zapatero se defendió en la entrevista alegando que su trabajo en la empresa de Martínez, Análisis Relevante, era de mera consultoría aunque no negó que tenía una «amistad de hace años» con el empresario, también imputado en el caso.

«Todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento (…) nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes; eso es evidente«, subrayó el presidente, quien también negó que haya participado u ordenado la creación de ninguna sociedad off-shore, como también se le acusa.

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EFE/Unión Radio