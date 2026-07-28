Militantes del PSUV se movilizaron en conmemoración del nacimiento de Hugo Chávez

CARACAS.- Dirigentes y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se movilizaron este martes para conmemorar el nacimiento del fallecido presidente, Hugo Chávez.

En la actividad, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, propuso un diálogo nacional con la participación de todos los sectores.

El también integrante del Psuv llamó a no caer en provocaciones.

“No importa si usted es chavista o no, si usted no votó. ¿Qué importa ahorita? Si usted ama a Venezuela, a esas ocho estrellas y esos tres colores, bienvenidos, vamos todos a dar el debate por la Patria”, expresó Bernal.

La propuesta de Bernal se produjo durante una movilización realizada en Caracas con cuatro puntos de partida que culminó en el Cuartel de la Montaña por la conmemoración del exmandatario nacional Hugo Chávez, fecha que coincide con los dos años de la más reciente elección presidencial.

Unión Radio