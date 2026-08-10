Análisis Geólogo asegura que terremoto en Colombia no tiene relación con los de Venezuela

CARACAS.-El geólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Orlando Méndez, aseguró que el terremoto de 7,4 registrado este lunes en Colombia que provocó al menos 20 muertes y se sintió en otros países «no tiene que ver» con lo que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio.

«Ese movimiento sísmico no tiene que ver ni es una respuesta a lo que ocurrió en Venezuela, simplemente es la actividad del planeta y así ocurre en este momento en Japón, en Indonesia y en muchas partes del mundo», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Sostuvo que la distancia de los epicentros del temblor de Colombia y los movimientos telúricos que causaron la tragedia en La Guaira «no tienen relación» a pesar que «geográficamente pueden ubicarlos más o menos a nivel planetario en las líneas que cruzan al planeta».

El especialista explicó que en el país vecino hay una «condición geológica más fuerte que en Venezuela» porque el borde del Pacífico colombiano «está enfrentado en una gran placa tectónica llamada Nazca que se mete por debajo de la placa Sudamericana«.

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El geólogo sostuvo que la liberación de energía entre ambas placas «es enorme y mucho más grande que lo que normalmente se hace en otras fallas» como la de Boconó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio