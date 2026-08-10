Descartan alerta de tsumani en la costa Pacífica de Colombia tras terremoto

CARACAS.-La Autoridad Marítima Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informaron que «no existe amenaza» de tsunami para la costa Pacífica de Colombia tras el sismo de magnitud 7,4 registrado a las 07:34 de la mañana de este lunes a 20 kilómetros de San José de Palmar, en Chocó.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella, ordenó la instalación de un puesto de mando unificado para «coordinar la atención de los daños y de los damnificados».

«Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes», dijo el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

De la Espriella aseguró que visitará en Pereira para «acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. a 20 kilómetros de San José de Palmar, en Chocó. pic.twitter.com/roAFRwxPhZ — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 10, 2026