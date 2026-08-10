Cámara de Turismo de Falcón reporta mínimas afectaciones tras sismos y se declara lista para la temporada vacacional

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Turismo del estado Falcón, Richard Zambrano, informó que hubo pocas estructuras afectadas en la entidad debido al doble sísmo del pasado mes de junio, por lo que ya esperan afluencia de turistas para la temporada vacacional.

«En la gran mayoría, casi en su totalidad de las construcciones que tenemos en la zona de Tucacas no se vieron afectadas de manera significativa».

Aseguró además que el Parque Nacional Morrocoy cuenta con total operatividad, «nunca estuvo parado», solo se restringió por un plazo de tiempo por medidas de seguridad.

En el programa Al Instante con Esther Quiaro , el representante gremial indicó que el paso por el puente Punta Brava está habilitado únicamente de forma peatonal debido a afectaciones por los terremotos. Mientras que el puente de Boca de Yaracuy se encuentra totalmente operativo pese a que en aplicaciones de GPS se refleje como cerrado.

«El puente que da acceso a Punta Brava ya venía previo a los terremotos con unas manifestaciones de deterioro debido a la falta de mantenimiento que lamentablemente no se le había dado (…). El puente que está en Boca de Yaracuy lo tenemos en Google como restringido, pero no, está totalmente operativo. Todos nuestros clientes que acceden a Morrocoy y Paraguaná acceden por ese puente».

Por otro lado, anunció que en la península de Paraguaná se prepara una oferta gastronómica «increíble de chivo» y sus diferentes platillos de preparaciones.

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