Elevan a 71 las víctimas del terremoto en Colombia

BOGOTÁ.- Al menos 27 personas murieron en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país, lo que eleva a 51 la cifra de fallecidos por el sismo en todo el territorio nacional.

«En el departamento del Valle del Cauca (…) tenemos más o menos 27 personas fallecidas», expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas, y explicó que esa cifra no incluye a eventuales víctimas mortales en Cali, la capital regional.

EFE