Bouffard advierte que copropietarios pagarán daños comunes por falta de seguros

CARACAS.- Las pólizas para condominios con cobertura de terremoto en Venezuela se manejan de manera independiente a los seguros de hogar individuales y son el único instrumento privado diseñado para resarcir daños estructurales en áreas comunes.

Tras los sismos de San Juan, el sector asegurador nacional, bajo la coordinación de la CAV, ha reforzado el llamado a contratar estos servicios, dado que apenas 3% de las edificaciones en el país cuenta con pólizas ante desastres.

Consultora y analista industria aseguradora, María del Carmen Bouffard, expresidenta Cámara de Aseguradores de Venezuela/URN

La Consultora y analista especializada en la industria aseguradora, María del Carmen Bouffard, expresidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela -CAV-, destaca que los propietarios de un inmueble en propiedad horizontal, asegurado perfectamente “tendría la suerte de contar con una póliza de seguros que le puede respaldar en el resarcimiento de los daños del inmueble como tal, pero ¿qué pasa si el resto del edificio, el resto de las áreas comunes no cuentan con este seguro?”.

Considera que esa es una de las lecciones que dejaran estos sismos. “Si tuviste esa previsión, pero el resto del condominio, que lo vemos en muchos edificios en Caracas y La Guaira, que quedaron dañadas no solo las unidades residenciales, sino las áreas comunes, entonces, ¿a quién le queda esto?, al resto de la comunidad”.

“Hay pólizas residenciales aquí en Venezuela, donde la parte que le corresponde a un propietario del condominio, su porción, también se incluye dentro del seguro residencial y el pago se hará en función de la alicuota y se cobrará”, explicó.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, apuntó que debe haber un avalúo de cuál es la magnitud de los daños y, con base a eso, viene otro proceso sobre qué pasa si es un apartamento con seguro, que ya le hicieron avalúo y es reparable, pero el resto del edificio no cuenta con seguros y entonces son los propietarios los que tienen que asumir la reparación”.

Advirtió que actualmente en el país no es posible dar cifras de la cantidad de inmuebles asegurados bajo ésta modalidad de condominio.

“Tendríamos que tener primero esa data para poder saber cuántas viviendas hay aseguradas, y ahí retomo a algo que hace un par de semanas (5:07) la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, solicitó a las empresas de seguros y a las de medicina prepagada, la información relacionada con el doblete sísmico que tuvimos”, detalló.

Destacó que no sólo se solicita información de los inmuebles o infraestructuras con daños, sino las que no tuvieron daños, pero se encuentran en la zona y están aseguradas, “entonces se podría ir levantando una estadística para conocer efectivamente cuánto de infraestructura se dañó: residencias, viviendas, comercio, industria, tendríamos que tener eso segmentado”, agregó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio