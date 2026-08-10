CAVECOL aspira una agenda de comercio binacional estable ante la llegada del nuevo gobierno colombiano

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana-Colombiana (CAVECOL), Luis Alberto Russian, considera que la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia podría marcar una agenda binacional predominada por la actividad comercial y la inversión siempre y cuando se mantenga entre ambos gobiernos lo que calificó de «madurez política».

«Viene muy marcado por la línea del comercio y la inversión. A nivel político, esperamos que haya la suficiente madurez de ambos lados de la frontera para continuar la relación, que es una relación de Estado entre dos países hermanos y fronterizos y que prive la sensatez y la comunicación. Ellos (Colombia) le han hecho énfasis importante al tema comercial, yo diría que muy agresivo. Se han reunido con empresarios, todo indica a que es un tema de intercambio comercial», detalló Russian en una entrevista concedida al programa 2+2 de Unión Radio .

Destacó que existe un importante interés empresarial en el país neogranadino en abordar temas en materia petrolera, pero aseguró que también manejan oportunidades en otras áreas económicas para desarrollar.

Asimismo, reiteró que durante los últimos 4 años se ha avanzado en numerosos acuerdos de cooperación y podría impulsarse aún más considerando el perfil empresarial del gabinete encabezado por de la Espriella y su marcada intención de mejorar las relaciones con una potencia como Estados Unidos.

Unión Radio