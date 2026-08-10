Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia por el potente terremoto

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 20 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que «está lista para apoyar» al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

EFE