AN aprueba en primera discusión proyecto de reforma a la Ley Orgánica del TSJ

CARACAS.- Por mayoría calificada, la Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El proyecto contempla la modificción del artículo 8 del mencionado instrumento legal, que establece la conformación de las diferentes salas del máximo tribunal del país.

En ese sentido, el proyecto de reforma plantea el incremento en el número de magistrados «para fortalecer la capacidad de respuesta del alto tribunal».

Para ello, se establece que las salas del TSJ estarán integradas por cinco magistradas, a excepción de la Sala Constitucional, que contará con siete integrantes, lo que arroja un total de 32 magistrados.

Durante la sesión de este martes, se produjo la intervención del diputado opositor Tomás Guanipa (fracción parlamentaria Libertad), quien aseguró que el proyecto se queda corto al hablar de número de magistrados.

«No es un tema de cargos y de nombres, sino de un sistema completamente corrompido, como es el sistema de Justicia en Venezuela», expresó Guanipa.

Al anunciar el voto salvado por parte de su fracción, Guanipa indicó que se trata de un tema demasiado importante y que están abiertos a que se dé una discusión sincera con todos los sectores sociales.

La diputada Iris Varela (PSUV), afirmó por su parte que este proyecto de reforma va más a lo profundo que la que tuvo lugar en 2022.

«Estamos destrabando y abriendo las puertas a tener un TSJ que se aboque a enfrentar el abarrotamiento del sistema de Justicia», aseguró Varela.

Por la fracción Vamos Vamos Venezuela intervino el diputado Félix Freites, quien aseguró que el proyecto abre la esperanza de que se está haciendo una transformación del sistema de Justicia.

José Luis Carrillo/Unión Radio