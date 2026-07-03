Españoles muertos en los terremotos en Venezuela ascienden a 30 y 155 siguen desaparecidos

Madrid.- Los españoles fallecidos a causa de los dos terremotos ocurridos la semana pasada en Venezuela son al menos 30, mientras que el número de desaparecidos llega a 155, según los últimos datos provisionales aportados este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Otros 11 están localizados bajo los escombros y centran los trabajos de los rescatistas.

Exteriores insistió en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y pidió a los españoles que se encuentran en Venezuela que las utilicen.

Hasta el momento, la sala de crisis ministerial ha atendido 1.022 llamadas relacionadas con esta catástrofe, que se añaden a las 1.497 que ha respondido el consulado.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones públicas se han volcado desde España para ayudar a los damnificados y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con personal y material de ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de suministros de primera necesidad.

Entre la ayuda enviada figura el Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias. Instalará un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Los se han causado hasta ahora unos 2.600 muertos y más de 12.000 heridos. EFE

El ministro de exteriores españo, José Manuel Albares señaló que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha desplegado el hospital de campaña que se envió este miércoles para ayudar «al pueblo hermano venezolano».

«La AECID con Venezuela», escribió Albares sobre el despliegue de esta nueva ayuda española, medio centenar de voluntarios que volaron el miércoles en un avión de la cooperación española para instalar el hospital de campaña.

En la misma red social, la AECID informó del despliegue del equipo START y añadió que el objetivo es «recibir pacientes en menos de 36 horas».

Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias), un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Desde que sucedió la catástrofe, Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este jueves que los fallecidos por los terremotos de la semana pasada ascendieron al menos a 2.595, mientras que los heridos son 12.400.

Unión Radio / EFE