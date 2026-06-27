Reinas de belleza ofrecen ayuda a refugiados tras los terremotos

CARACAS.- Luego de los dos terremotos que se registraron en el país el miércoles 24 de junio, diversas reinas de belleza se han movilizado hasta centros de acopio y espacios abiertos, donde hay personas resguardándose por miedo a permanecer en sus casas, para ofrecer ayuda con alimentos e insumos.

La cifra de fallecidos se elevó a 1.430 y 3.238 heridos, según el balance oficial emitido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A través de redes sociales se ha visto la presencia de la Miss Venezuela, Clara Vegas, la Miss International, Valeria Di Martino; la Miss Supranational, Silvia Maestre, la Miss Word, Mística Núñez, y la exmiss Venezuela, Stephany Abasali.

El llamado de las misses es a que todo aquel que pueda ofrecer donativos se acerque a los centros de acopio autorizados para la recepción de alimentos, insumos médicos, medicinas, ropas y sábanas.

Jean Carlos González/ Unión Radio

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