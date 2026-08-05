Vuelos de carga se reactivan este #5Ago en Maiquetía

CARACAS.-A partir de este miércoles 5 de agosto se tiene prevista la reactivación de las operaciones de aviación de carga en el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, luego de su suspensión por los daños causados por el doble terremoto que generó miles de pérdidas humanas y estructurales en La Guaira el pasado 24 de junio.

El comunicado difundido por el ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), señala que desde este miércoles se reactivarán los vuelos de carga para la entrada y salida de mercancía.

La medida responde a los esfuerzos para reactivar de forma progresiva los servicios aeroportuarios ofrecidos por el principal terminal aéreo de Venezuela.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio