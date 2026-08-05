EEUU declara la emergencia para lidiar con los incendios sin control en el noroeste

LOS ÁNGELES.- El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, declaró la emergencia para responder a los incendios que afectan al noroeste del país, donde más de 65.000 personas fueron evacuadas, unas 700 estructuras se quemaron y un gran complejo hotelero tuvo que cerrar temporalmente.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, lo confirmó este martes tras haber solicitado el apoyo federal para lidiar con los incendios que afectaron de sobremanera a Spokane, la segunda ciudad más importante de ese estado, rodeada por tres focos de llamas.

La declaración permite a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) brindar apoyo a las labores de respuesta ante emergencias, incluyendo evacuaciones, refugios de emergencia, alimentos y agua, operaciones de búsqueda y rescate, y otros costos relacionados con la respuesta.

Más de 65.000 personas del área de Spokane tuvieron que evacuar, unos pocos ya se pudieron regresar solo para ver que lo perdieron todo. Las autoridades contabilizan por el momento unas 700 estructuras quemadas, pero se estima que el siniestro sería de proporciones mayores por los tres fuegos que avanzan sin control.

Los bomberos no han podido contener los tres incendios que rodean la zona avivados por fuertes vientos y la sequedad del ambiente, por lo que las órdenes de evacuación obligatoria siguen vigentes en varias zonas.

Ferguson desplegó a miembros de la Guardia Nacional de Washington para ayudar en la emergencia. Se prohibió la operación de drones particulares que puedan interferir en las labores de los bomberos o incluso esparcir las llamas.

La Policía de ese estado arrestó a Aaron Farinacci, de 37 años, quien fue visto actuando de manera sospechosa cerca del lugar del origen de uno de los fuegos que afecta a Spokane antes de su inicio, según informaron las autoridades.

Farinacci estaría detrás del incendio de Old Trails, que se desató el pasado sábado y es uno de los 13 grandes incendios que arden actualmente en Washington. El hombre se mantiene detenido con una fianza de un millón de dólares.

Las autoridades del estado de Washington también lidian hoy con sus elecciones primarias y su deber de garantizar que los votantes puedan ejercer su voto y mantener la integridad de las boletas que se mandaron por correo.

Oregón y su nuevo récord

Los incendios también mantienen a las autoridades de Oregón, vecino de Washington, en alerta por los más de 30 incendios que están ardiendo este martes.

Uno de los incendios, el llamado Grasshopper, obligó a que el exclusivo complejo hotelero Mt. Hood Meadows a ser evacuado.

«Esperábamos no tener que publicar esto, pero aquí estamos. Desde esta mañana, Meadows está bajo una orden de evacuación de Nivel 3 (‘Váyase ahora’)», declaró la empresa en su cuenta de X.

El Departamento Forestal de Oregón anunció este lunes que se estableció un nuevo récord de terreno quemado con cerca de 809.000 hectáreas devastadas, superando el establecido en 2024 cuando unas de 769.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas.

Oregón ha contabilizado más de 1.300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada de incendios, y actualmente es el estado con más fuegos activos en el país.

EFE