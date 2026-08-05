Centro de acopio de la UCV requiere donaciones de agua y harina precocida

CARACAS.-A seis semanas de los dos movimientos sísmicos que dejaron bajo los escombros al estado La Guaira, se mantiene la recolección de insumos esenciales para distribuirlos entre los sobrevivientes de la catástrofe.

El presidente de la Federación del Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelangel Suárez, informó que con las donaciones que han recibido desde le pasado 24 de junio han podido atender a «miles de personas» en La Guaira, Caracas y los ucevistas afectados por el doble terremoto.

Detalló que cuentan con algunos insumos pero que en estos momentos requieren de agua potable y harina precocida para distribuirlos en las zonas afectadas.

«Este centro de acopio va a seguir abierto hasta que los venezolanos los necesiten, hasta que las personas de La Guaira tengan una necesidad estaremos los ucevistas dispuestos a recolectar los insumos que sean necesarios para atenderlos«, dijo.

Suárez adelantó que la próxima semana recibirán una importante donación de insumos para apoyar a los damnificados y reveló que trabajan en la formación de alianzas para obtener más productos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio