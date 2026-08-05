ANSA registra el surgimiento de un «consumidor donador» luego del doble terremoto del #24Jun

CARACAS.- El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (ANSA), Ítalo Atencio, indicó que la organización ha registrado un cambio en la actitud del consumidor desde el 25 de junio y se sumó un nuevo consumidor a la clasificación recurrente.

Luego del doble terremoto del 24 de junio, ANSA sumó a la clasificación de consumidores el consumidor solidario, donador o colaborador. Según Atencio, durante los primeros 15 días posteriores al desastre natural, el consumidor estuvo en modo solidaridad y por consiguiente entró en modo reconstrucción.

«En un momento pensamos que ese cambio era probablemente temporal pero nos hemos dado cuenta, por data que manejamos, que las razones para ese cambio siguen y que ese cambio llegó para quedarse al menos por los próximos tiempos», aseguró Atencio en entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda de Union Radio.

Para el presidente de ANSA, el doble terremoto generó un cambio emocional, lo que podría hacer la presencia de este consumidor perdurable en el tiempo. «Es una dimensión emocional y cuando la emoción te impulsa a ayudar, incluso para satisfacer necesidades básicas (…) tu simplemente donas y más adelante resuelves’’.

En cuanto a las afectaciones registradas en el estado La Guaira, mencionó que zonificaron el estado en cuatro zonas: De Naiguatá hasta La Sabana el comercio presente en la zona, catalogado como informal, no se vio afectado.

Hacia Caraballeda, Caribe y Los Corales, se registró una destrucción total y solo aproximadamente el 30% de los comercios pueden ser recuperados.

En la zona del Aeropuerto, no hubo afectación y los supermercados se encuentran operativos. Mientras que en Catia La Mar detectaron gran destrucción y a Playa Grande la denominaron como la zona cero.

Lea también: Centro de acopio de la UCV requiere donaciones de agua y harina precocida

Ashley Gómez /Unión Radio