Afinan detalles para peregrinación del Santo Cristo de La Grita en Táchira

CARACAS.- La festividad del Santo Cristo de La Grita celebra este año sus 416 de festividad y sus fieles alistas detalles para iniciar este 6 de agosto la misa.

Se tiene previsto que más de 150 sacerdotes participen en la peregrinación que se hará posterior a la misa que se realizará en el Santuario del Santo Cristo de La Grita en el municipio Jauregui del estado Táchira.

El recorrido será desde el santuario hasta la Basílica del Espíritu Santo, lugar donde pernota de forma habitual.

Hasta el momento no se tiene registro de la cantidad de personas que asistirán a las ocho rutas debido al evento telúrico registrado en junio.

Unión Radio