Brindan atención psicosocial para los jóvenes afectados por los terremotos en La Guaira

CARACAS.- La directora del Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño (Invedin), Mónica Castro, informó que trabajan para brindar atención a los niños, padres o representantes y maestros para realizar consultas psicosociales vinculadas los hechos luego de los terremotos.

«Esa capacidad de ir generando un tejido social nos ayuda a lo que nosotros queremos que es volver a cómo uno piensa. Hay una reconstrucción física-estructural en La Guaira y hay una necesidad de hacer una reconstrucción emocional de La Guaira. Es una reconstrucción necesaria para los niños, adolescentes y los cuidadores».

Aclaró que el programa busca generar calma, organizar nuevamente las rutinas, generar vínculos positivos en un plazo de cuatro meses.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Castro señaló que la atención va dirigida principalmente a la reconstrucción para construir la parte emocional de los jóvenes dado que entre menos edad tiene el impacto es primordial.

«Si la intervención es oportuna y a tiempo tenemos la capacidad de ser flexible para poder decir ‘nos organizamos’. Eso necesita un adulto que lo acompañe, que lo regule, que lo estructure», detalló Castro.

De no llevar a cabo dicha intervención, la directora de Invedin dijo que se puede ver impactada el nivel hormonal, procesos de aprendizaje y sistemas del cuerpo.

Unión Radio