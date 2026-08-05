Cáritas de Venezuela brinda acompañamiento directo a unas 26.000 familias damnificadas

CARACAS.-Cáritas de Venezuela gestionó 21.175 toneladas de ayuda humanitaria para los sectores afectados por los sismos del 24 de junio. Susana Rafalli, asesora de la institución, confirmó la entrega del 86% de estos suministros. El foco de la organización gira ahora del alivio inmediato hacia la rehabilitación de los hogares.

Rafalli sostuvo en entrevista concedida a Unai Amenábar para el Circuito Éxitos que las toneladas de ayuda no representan una métrica adecuada para medir el éxito de la respuesta. «La verdadera métrica la da la familia», sentenció la especialista en el balance oficial. Hasta la fecha, la institución católica ha brindado acompañamiento directo a unas 26.000 familias damnificadas.

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La experta advirtió sobre el riesgo de perpetuar la informalidad con donaciones masivas sin control. «Hay que transitar a esas formas de asistencia, menos asistencialista que rehabiliten las cadenas de valor», explicó. El plan busca recuperar la normalidad y la capacidad de compra de los ciudadanos.

«Sigue siendo necesaria agua, necesitamos ya en este punto contenedores para llenar agua para las cosas domésticas, también se necesita ahora los kits de reparación para las casas, se pueden construir kits para las viviendas que se les ha dado permiso de habitabilidad se le haga reparaciones menores» destacó la asesora. Hay que comenzar a entender lo que esa persona necesita, cosas un poquito mas estratégicas para comenzar a valerse por si mismo.

Cáritas impulsa el uso de tarjetas y transferencias monetarias para la adquisición de víveres en comercios locales. Esta estrategia pretende dinamizar la economía de las zonas en crisis. La asesora instó a los voluntarios a coordinar sus esfuerzos mediante la oficina OCHA de Naciones Unidas.

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Lismar Rebolledo