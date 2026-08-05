Cancillería invita a expertos de Egipto a sumarse a la reconstrucción post terremotos

CARACAS.- El canciller Félix Plasencia, invitó a expertos de Egipto a participar en el proceso de reconstrucción del país luego de las afectaciones registradas por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Valoramos la experiencia de Egipto en los procesos de reconstrucción tras desastres naturales de gran magnitud e invitamos a expertos de ese país a participar en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción que lleva a cabo nuestro Gobierno«, dijo en la red social X.

Según la publicación, Plasenca agradeció a su homólogo Badr Abdelatty «por la oportuna solidaridad de Egipto ante los sismos» en Venezuela.

Por otra parte, el canciller aseguró que evaluaron «oportunidades para estrechar la cooperación bilateral, especialmente en materia comercial, de inversiones y energética», y expresaron su compromiso de «fortalecer los históricos lazos de amistad».

Unión Radio/EFE