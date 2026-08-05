90% de los comercios de La Guaira que no fueron afectados por los sismos ya están operativos

CARACAS.- La vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Guiara, Cipriana Ramos, afirmó este martes que 90% de los comercios que no registraron afectación con los devastadores terremotos están operativos a seis semanas de la tragedia.

«Estar activo no significa estar facturando al cien«, dijo al explicar que muchos de los negocios perdieron a sus proveedores, clientes, trabajadores y dueños.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, indicó que los establecimientos de Maiquetía son los que registran «mayor volumen» porque fue la zona menos afectada con el doble terremoto.

Detalló que los comercios ubicados en parte alta de Caraballeda, Naiguatá, Carayaca, La Guaira, Maiquetía y algunos de El Junquito, Catia La Mar, Macuto. «Los negocios que están operativos es porque quedaron bien, las reparaciones son menores, tienen personal», acotó.

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Ramos informó que desde el gremio han solicitado a las autoridades la revisión de los impuestos frente a la coyuntura que atraviesa el Litoral Central y enfatizó que «no hay ningún tipo de empatía entre el gobierno nacional, regional y municipal con los comerciantes de La Guaira«.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio