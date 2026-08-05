Sistema eléctrico registra un déficit de más de 2 mil megavatios a nivel nacional

CARACAS.- El exvicepresidente de operaciones de Hidrocapital, José Norberto Bausson, afirmó que a nivel nacional hay un déficit cercano a los 2.500 megavatios, esto origina que se registren constantes cortes eléctricos en diversos estados debido a la poca capacidad para cubrir la demanda.

«Ese déficit está sujeto a muchas fallas porque está trabajando a full capacidad, entonces, digamos que estamos con un sistema en condiciones precarias y hay que hacer cosas muy bien hechas, muy rápidamente para volver a convertirlo en un sistema que sea capaz de cubrir la demanda nacional».

En el programa A Tiempo de Unión Radio , el experto aclaró que la represa Guri cuenta con la capacidad de«entregarnos el 75 % de la energía que necesitamos»en el país sin contar con otros centros.

No obstante, indicó que la capacidad de todas las instalaciones en el territorio puede ofrecer hasta unos 25.000 megavatios «estando en buenas condiciones». Bausson dijo que los sistemas están interconectados entre sí y con eso se puede distribuir la energía entre ellas.

«Están funcionando pero son de pocas cuantía, es decir, todo ese sistema nacional que está interconectado, o sea que toda esa energía se puede pasar de un lado para otro con algunas limitaciones. En el caso nuestro que estamos arrastrando el problema eléctrico desde hace varios años hemos tenidos diferentes planes de emergencia, por cierto, muy criticados porque los resultados no fueron los esperados».

En ese sentido expresó que las plantas en el occidente del país que no tienen el manteminiento adecuado y «esto resulta problemático porque no se puede conectar la energía a esas zonas».

Por otro lado, precisó que las empresas petroleras «está en una situación prácticamente de paralización total» y el resto de la producción es demandante.

Unión Radio