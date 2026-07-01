Misión Nevado pide crear afiches con fotos de mascotas rescatadas para que encuentren a su familia

CARACAS.- La presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas Moreno, llamó a las personas que han adoptado a mascotas afectadas por los terremotos a hacer afiches para que los dueños puedan encontrar a sus animales.

«Hago un llamado porque tenemos a muchas personas buscando a sus animales (…). Es importante para quienes, de manera amorosa se han sensibilizado y ofrecido sus hogares para resguardar estos animales rescatados que también hagan los afiches para las redes sociales, pongan su foto, en qué lugar fue rescatado, qué teléfono lo pueden contactar para que los familiares que están buscando a esos animales también puedan ubicarlos».

Añadió que las personas que hagan estos afiches etiqueten por las redes a Misión Nevado para que el alcance de la información sea más amplia.

Vargas aclaró que la misión proporciona alimentos a las mascotas que están en los diversos campamentos. También se encargan del rescate, movilización y atención veterinaria hasta poder encontrar los dueños o conseguir un nuevo hogar.

Unión Radio