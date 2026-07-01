Defensoría del Pueblo activa números de emergencia para atender denuncias

CARACAS.- La Defensoría del Pueblo mantiene disponible teléfonos de emergencia las 24 horas del día para atender a la ciudadanía, ante posibles denuncias que puedan originarse ante la contigencia nacional.

A través de sus redes sociales la institución detalló que si han sido «vulnerados sus derechos, necesita orientación o desea presentar una denuncia durante la contingencia actual, puedes comunicarte al 08000 PUEBLO (08000-783256); o los números (0424) 138- 4164 y (0424) 138-4168«.

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